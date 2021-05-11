Мать и отец избитой девочки,найденной в кафе, лишатся родительских прав

Родители 7-летней Юли, которую нашли в петербургском кафе со следами побоев, будут лишены родительских прав. Данная информация была предоставлена аппаратом уполномоченного по правам детей в Петербурге.

Сообщается, что девочка находится в больнице вместе со своим 10-летним братом. Состояние ребенка удовлетворительное. 12-летнюю сестру пострадавшей поместили в социальную гостиницу.

Семья девочки находится на учете в отделе по делам несовершеннолетних по причине алкогольной зависимости родителей. Мать детей не предприняла попыток найти девочку после новости о ее пропаже.