На «Гражданском проспекте» задержали жителя Узбекистана, домогавшегося до несовершеннолетней

В Санкт-Петербурге в Колпинском районе на станции метро «Гражданский проспект» произошел инцидент с домогательством к несовершеннолетней девушке взрослым мужчиной. Мать девочки обратилась в полицию с заявлением о том, что к ее дочери приставали.

Около 18:15 на выходе из станции сотрудниками правоохранительных органов, отвечающих за охрану в подземке, был задержан 26-летний житель Узбекистана. Его доставили в 15-е отделение полиции. В отношении мужчины был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Через некоторое время в отделение обратилась женщина, заявившая, что до задержания молодого человека, он приставал к ее дочери и пытался залезть руками ей под одежду. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.