Пьяный водитель на Infiniti устроил ДТП в Красногвардейском районе

В Санкт-Петербурге, в понедельник, 10 мая в Красногвардейском районе произошла авария с участием автомобиля Infiniti. Водитель автомобиля зацепил еще три других машины. Пользователи социальных сетей в сообществе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили, что ДТП произошло на Среднеохтинском проспекте, 2. В результате аварии мужчина на «Инфинити» собрал «цепочку» из трех автомобилей.

В результате происшествия водителя Volkswagen Polo его сразу же госпитализировали, врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Двумя другими пострадавшими стали LADA Granta и Honda. В российском автомобиле находился мужчина, а в другой — семья с двумя детьми. Пострадавших в данном инциденте нет.

Также сообщается, что водитель, находящийся за рулем «Инфинити», находился в состоянии алкогольного опьянения.