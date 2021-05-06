Полиция задержала мужчину, обокравшего блокадницу

В Петербурге удалось задержать жителя Карелии по подозрению в совершении кражи. 84-летняя петербурженка обратилась в отделение и заявила о краже сумки из квартиры. Подозреваемым оказался молодой человек из Петрозаводска, имеющий несколько судимостей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Петербургу и области.

По предварительной версии, в квартиру к блокаднице пришел мастер по ремонту домофонов. По завершении ремонта пенсионерка усомнилась в профессионализме сотрудника. В итоге мужчина забрал сумку у женщины и скрылся в неизвестном направлении.

В сумке находилась банковская карта с пин-кодом, с которой вор списал 60 тысяч рублей. В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).