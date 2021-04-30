Петербуржец получил ожог от взорвавшегося телефона

В Невском районе Петербурга мужчина получил сильный ожог тела в результате взрыва смартфона. В руках петербуржца загорелся аккумулятор от телефона. В итоге мужчине понадобилась помощь медиков. Инцидент произошел днем в пятницу, 30 апреля. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Пострадавший сидел на лавочке у магазина «Дикси» на улице Дыбенко, 23/3. После того, как у 54-летнего мужчины взорвался смартфон в руках, он скатился на асфальт и пытался снять куртку. Прохожие заметили дым и поспешили на помощь, поливая водой из бутылок под рукой. Затем мужчине вызвали скорую помощь.

На данный момент пострадавший госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с сильным ожогом тела. Медики диагностировали ожоги шеи, грудной клетки, подмышек и живота.