На проспекте Культуры под окнами нашли труп девушки

В Петербурге молодая девушка выпала из окна. Инцидент произошел около жилого дома на проспекте Культуры. Местные жители нашли окровавленный труп девушки. К приезду полиции тело накрыли покрывалом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

О найденном трупе сообщили в полицию вечером воскресенья, 25 апреля. На место происшествия прибыли следователи. По предварительной версии, девушка выпала из окна многоквартирного дома на проспекте Культуры. Известно, что потерпевшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Тело девушки отправлено в морг. По результатам экспертизы будет установлена причина смерти. Полицейским предстоит выявить все обстоятельства.