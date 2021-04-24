Лжеминеры Minecraft снова обратили внимание на Петербург

Автор представился как лидер хакерской группировки и рассказал, что более полусотни бомб находится в двух петербургских городских заводах и в одной сотовой вышке. Если ему не переведут шесть миллионов рублей, то он детонирует их.

Эксперты провели оценку его профиля в социальной сети "ВКонтакте". Там было написано, что он состоит в сообществах игры Minecraft. Война за серверы этой игры в 2019 году повлияла на город периодом "минирований" торговых центров.

Спецслужбы провели проверку указанных адресов. Взрывчатых веществ на предполагаемых местах сотрудники безопасности не обнаружили.

Утром неизвестные личности "заминировали" пять торговых центров. Шесть часов специалисты проверяли место минирования, но ничего так и не нашли. Эвакуация не проводилась.