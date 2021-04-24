Курортный район Санкт-Петербурга перевели на особый режим из-за сбоя на электросетях

Электросетевая компания "Россети Ленэнерго" перевела Курортный район Санкт-Петербурга в режим повышенной готовности. Это случилось из-за нарушений в работе электрического оборудования Комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений, которые были допущены смежной организацией на высоковольтных линиях 110 кВ.

"По решению Штаба «Россети Ленэнерго» в режим повышенной готовности переведен Курортный РЭС филиала «Северные электрические сети» компании. На круглосуточном дежурстве находятся пять бригад", - рассказали вчера, 23 апреля, в пятницу в пресс-службе энергокомпании.

"Вопрос надлежащего оперативно-технического обслуживания подстанции 110 кВ Дамба-1, обеспечивающей электроснабжение Комплекса защитных сооружений, будет вынесен на ближайшее заседание Штаба по безопасности электроснабжения при правительстве Санкт-Петербурга. Учитывая, что данная подстанция и распределительные сети задействованы в электроснабжении Приморского, Кронштадтского, Петродворцового и Курортного районов город неоднократно выступал с предложениями о передаче этого электросетевого имущества в казну Санкт-Петербурга. Эксплуатация подстанции и сетей в едином комплексе с другими городскими объектами электроснабжения позволит существенно повысить надёжность ее работы без ограничения электроснабжения потребителей", - дал комментарии по ситуации председатель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.