В центре Петербурга заметили водометные автомобили

Граждане Северной столицы заметили на северо-западе города синие грузовики, которые, судя по всему, являются водометными автомобилями. Водометы проехали по Савушкина по направлению к центру Северной столицы вечером 20 апреля. На автомобилях – надпись «ОМОН».

Тем временем в центре города в преддверии митинга в поддержку Алексея Навального расставили металлические ограждения. Ранее сотрудники полиции никогда не применяли водометы с целью разгона несанкционированных митингов. Подобная спецтехника использовалась во время белорусских протестов.