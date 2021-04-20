Экс-главу спецуправления МЧС задержали по подозрению в мошенничестве

Бывший глава спецуправления Федеральной противопожарной службы №50 МЧС РФ подозревается в мошенничестве. Мужчину задержали. Данная информация была предоставлена в управлении Следственного комитета Петербурга.

По версии следствия, мужчина требовал от сотрудников подавать рапорты на оказание материальной помощи, в которых они указывали убытки, которые якобы понесли.

После этого подозреваемый требовал отдавать ему половину полученной суммы. В период с августа 2016 года по декабрь 2019 года мошенниками было получено как минимум 1,3 млн рублей. Сотрудник будет арестован, информация о его личности не сообщается.