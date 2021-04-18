На «Озерках» петербуржцев разгромил топором остановки

В Петербурге мужчина вооружился топором и разгромил несколько остановок вблизи станции метрополитена «Озерки». Инцидент произошел вечером воскресенья, 18 апреля. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Информация появилась в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Свидетели сообщают об агрессивном петербуржце, который был одет в черную куртку, а в рука держал топор. Мужчина целенаправленно уничтожал общественно имущество – он бил по стенкам остановок.

Изначально не было понятно, что происходит что-то плохое. Затем люди поняли, что это не демонтаж и вызвали полицию.

На данный момент к месту происшествия выехали сотрудники полиции.