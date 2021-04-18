На Димитрова водитель каршеринга выскочил из разбитой машины и скрылся

В Петербурге произошла очередная авария с участием автомобиля системы каршеринга. Инцидент произошел на улице Димитрова. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы событий опубликовали кадр разбитой машины. Известно, что водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего автомобиль несколько раз провернулся вокруг своей оси и отлетел на противоположную сторону дороги.

Примечательно, что водитель испугался аварии и выскочил из машины, скрывшись с места происшествия.