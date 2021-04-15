На улице Полярников зарезали врача-терапевта

В Петербурге скончался врач-терапевт, которого ударили ножом недалеко от сердца. Инцидент произошел в квартире погибшего 14 апреля, в среду. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и области.

Примечательно, что мужчина погиб не в своей квартире. Он проживает в доме на улице Полярников, и накануне пришел к соседке, истекая кровью. Женщина вызвала скорую и полицию, однако мужчина скончался на месте.

Врачи констатировали смерть от ранения ножом в область подмышечной впадины. В квартире мужчины найден нож. По итогам событий возбуждено уголовное дело по статье №105 «Убийство».