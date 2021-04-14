Кавказцы устроили драку с курсантами «Военмеда»

В Петербурге завязалась драка между уроженцами Кавказа и курсантами Военно-медицинской академии. В результате двое служащих госпитализированы. Инцидент произошел 12 апреля на перекрестке улиц Боткинская и Академика Лебедева.

Известно, что взвод из 30 курсантов стоял на улице, а между одним курсантом и кавказцев завязалась перепалка. В результате на подмогу товарищу подошло еще два кавказца. Одного курсанта сбили с ног, и его товарищ решил вступиться, однако второго курсанта ударили в живот, а затем кавказцы скрылись с места происшествия.

Майор, подошедший к месту происшествия, впоследствии отчитался перед руководством, что остальные курсанты не участвовали в драке, так как были бы уволены за создание образа курсантов, избивающих толпой гражданское население.