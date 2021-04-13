Полиция задержала главу штаба Навального в Петербурге

Информация о задержании Ирины Фатьяновой была опубликована в Telegram-канале штаба Навального.

Фатьянова была доставлена правоохранителями в отделение. Сообщается, что женщину задержали по книге учета совершенных правонарушений.

В Telegram штаб Навального опубликовал двадцатисекундное видео с комментариями происходящего. Что именно стало причиной задержания не сообщается. Ирина Фатьянова будет доставлена в первый отдел полиции. Правоохранители изъяли из штаба листовки с целью их проверки на наличие экстремизма.