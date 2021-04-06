Нефролог признался в убийстве жены

В Петербурге Александр Земченков, ведущий нефролог города, дал чистосердечное признание в убийстве по неосторожности. О признании в совершенном сообщил адвокат подсудимого Сейран Арутюнян.

Важно понимать, что признание означает, что преступление квалифицируется как небольшое по тяжести. Дело в том, что в головном деле появится не статья "Убийство", предусматривающая до 15 лет лишения свободы, а статья "Причинение смерти по неосторожности". Текущая статья предусматривает максимальное наказание в виде двух лет тюрьмы.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о задержании подозреваемого в убийстве и расчленении жены заведующего отделением в Мариинской больнице.