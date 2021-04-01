В результате масштабного ДТП на Ушаковском путепроводе образовалась пробка

В Санкт-Петербурге, с утра, 1 апреля, образовалась огромная пробка в результате массового ДТП на Ушаковском путепроводе. Затрудненное движение образовалось по улице Савушкина и Приморскому шоссе.

Сервис «Яндекс.Карты» сообщает, что общая протяженность пробки составляет 6 километров на первом участке и 5,5 километров на втором. Загруженность магистрали, которая ведет в центр города, оценивается в 10 баллов.

Некоторые пользователи сообщества социальной сети «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщают, что врезавшиеся автомобили стояли уже в 6:40, но даже к 9 часам движение не удалось полностью восстановить.