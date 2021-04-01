Петербургский профессор НИИ ЛОР находится под домашним арестом за получение взятки

Бывшего заместителя директора СПб НИИ ЛОР Олега Коноплева подозревают в получении взятки в крупном размере. В деле Коноплева уже присутствовал эпизод получения взятки, с учетом новой взятки совокупная сумма полученных им денежных средств выросла более чем в 2 раза.

Согласно версии следствия Олег Коноплев получал взятки от своих подчиненных, сумма взятки составила 3,6 млн рублей. Сообщается, что, по предварительной информации, сотрудники давали Коноплеву взятки за продвижение в карьере.

Коноплева задержали в январе текущего года. По данным следствия подозреваемый выписывал сотрудникам премии, часть денежных средств из которых они отдавали ему.