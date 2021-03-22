В Петербурге скончался музыкант Юрий Смирнов

На 86-м году жизни в Петербурге скончался музыкант оркестра Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова. Композитору было 85 лет. Информация о смерти музыканта появилась на сайте театра.

«Дорогие зрители, с прискорбием сообщаем, что 21 марта 2021 года на 86-м году жизни скончался старейший музыкант оркестра БДТ, композитор и педагог Юрий Алексеевич Смирнов», — сообщили коллеги Юрий Смирнова по театру.

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