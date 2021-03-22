Смерть двух мужчин в Купчино вывела полицию к торговцам «паленной» водкой

В Петербурге правоохранительным органам удалось выявить точку производства и продаж суррогатной алкогольной продукции. Расследование началось с обнаружения двух трупов, вероятно, отправившихся «паленой» водкой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиции Фрунзенского района удалось обнаружить гаражный кооператив на улице Софийская. В гараже обнаружены старые бутылки из-под водки, которую с помощью шланга заливали в новую тару в перемешку с водой.

На данный момент полиция ищет организаторов производства.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о смерти 58-летнего мужчины и его 38-летнего зятя, найденных в квартире в Купчино.