В Кронштадте в двух школах и двух детский садах выявили нарушения организации питания

Проверка организации питания в школьных и дошкольных учреждениях Петербурга показало печальные результаты. В двух школах Кронштадта нашли бактерии кишечной палочки, а в двух детских садах выявили грубые нарушения.

Прокуратура Петербурга сообщает о выявленных нарушениях в школе №422 и школе №427. В столовской пище там нашли бактерии кишечной палочки. Причиной такой явления назвали недобросовестных поставщиков продукции - ООО «КАРТ БЛАНШ». В отношении должностных лиц возбуждены административные дела

Кроме того, в детских садах №1 и №4 выявили различные нарушения в организации питания. Так, заметили неисправную вентиляцию в пищеблоках, нарушения температурного режима при хранении продуктов, а также игнорирование правил личной гигиены.