Петербурженка установила рекорд Гиннесса по задержке дыхания в ледяной воде

В Северной столице установлен рекорд по задержке дыхания в ледяной воде.

Мария Ольшевская нырнула в прорубь в парке Героев-Пожарный в Купчино. Трансляция погружения была выложена на YouTube-канал Международной ассоциации развития фридайвинга. За процессом наблюдали представители AIDA и наблюдатели от ассоциации рекордов Гиннеса. Мария Ольшевская не дышала в ледяной воде на протяжении 4 минут и 17 секунд.

Новый рекорд относится к двум экстремальным дисциплинам – фридайвингу и зимнему плаванию До Ольшевской никто не пытался установить его только в купальнике и маске.