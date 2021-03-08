В Петербурге задержали художницу и фем-активистку Катрин Ненашеву

О своем задержании Ненашева сообщила в Facebook.

На видео, сделанном активисткой, сотрудник правоохранительных органов сообщает, что девушка задержана для дачи показаний по вопросу «планирования несогласованной акции протеста радикального направления». В настоящее время художница находится в автозаке.

Накануне Ненашевой в Facebook была анонсирована акция «Красная цена», которая проводится в рамках 8 марта. В основу акции легла история Натальи Чернышевой, погибшей в прошлом году от рук пьяного сожителя. Водка была приобретена мужчиной в «Пятерочке». Активистки создали маленькие открытки, напоминающие то, которые вешают на «дорогое» спиртное по акции. В открытки вписана история Натальи Чернышевой.

О том, связано ли задержание художницы с акцией, не сообщается.