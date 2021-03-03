Ушел из жизни актер сериала "Сваты" Иван Марченко

Украинский актер и режиссер Иван Марченко скончался на 44-м году жизни. Новость о смерти артиста была опубликована студией дубляжа LeDoyen Studio, сотрудничавшей с Марченко.

Официальная причина смерти не сообщатся. Несколько лет Марченко боролся с раком кости, артисту сделали несколько операций, он неоднократно проходил курс химиотерапии.

Марченко знаком российскому зрителю по проектам «Ментовские войны. Одесса», «Возвращение Мухтара», «Женский доктор» и др. Кроме того, он снимался в сериале «Сваты-6», который обрел популярность как среди украинских зрителей, так и в России.