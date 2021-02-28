Под "мостом глупости" тонут автомобили в огромной луже

"Мост глупости" находится на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. Снова этот мост становится предметом для обсуждений у автомобилистов в Санкт-Петербурге.

Как информируется в сообществе "ТП и ЧП. Санкт-Петербург", проезжую часть под мостом затопило огромной лужей, автомобилисты в ней тонут.

"Мост глупости затопило. Машинки тонут, наша не выжила, хапнули воды в двигатель", - поделился автор записи.

Напомним, что в середине января число "жертв" печально известного "моста глупости" перевалило за 200. Под мостом регулярно застревают крупногабаритные грузовые автомобили.