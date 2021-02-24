На Комендантском отключили электричество в ЖК «Йога»

На окраине Петербурга в элитном ЖК «Йога» отключили отопление и свет из-за аварии на электросетях. Кроме того, жители дома остались и без водоснабжения. Застройщик временно обеспечит дом дизельным генератором до устранения неполадок.

Известно, что ЖК обслуживается УК «Московский квартал». Дом находится на линии сетей РСК «РЭС». Именно на них и произошел сбой, который привел к отключению здания от света, тепла и водоснабжения.

Ситуация находится под контролем районной администрации. В Приморском районе власти бросили все силы на устранение неполадок. В частности, контролируются параметры дома, показывающие температуру дизельного генератора.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об отключении электричества в самом центре Петербурга.