На Савушкина сбили пешехода

В социальной сети «ВКонтакте» очевидцы сообщили о сбитом пешеходе. Вечером, 22 февраля на пресечении улиц Оскаленко и Савушкина машина сбила человека. Петербуржцы называют этот перекресток «проклятым местом».

Фотография с места происшествия появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы утверждают, что на этом месте подобные аварии происходят достаточно часто. Прохожие оказывают помощь пострадавшему, однако о его состоянии пока ничего не известно.

На данный момент правоохранительным органам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и установить виновника ДТП.

Ранее синоптики предупреждали горожан о снегопаде и морозах на праздничных днях, а МЧС советует быть водителям и пешеходам осторожнее и внимательнее на дорогах.