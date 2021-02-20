В центре Петербурга на дверь актрисы повесили гранату

Актриса петербургского Театра музыкальной комедии Виктория Вяткина вызвала полицию, так как обнаружила на двери своей квартиры гранату. Полицейские прибыли на Кирочную улицу в субботу, 20 февраля, и установили, что граната страйкбольная.

При обезвреживании устройство сдетонировало и облило краской сотрудников полиции. Известно, что учебная граната была примотана скотчем к входной двери.

Правоохранительные органы сообщают, что подозреваемых удалось задержать в кратчайшие сроки. На данный момент молодые люди находятся под подпиской о невыезде. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства и мотивы случившегося.