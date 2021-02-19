Петербуржец ударил ножом охранника консульства Украины

ГУ МВД по Петербургу и области сообщило о ЧП, произошедшем в украинской дипмиссии на улице Бонч-Бруевича. Днем, 19 февраля, 31-летний петербуржец пришел в не приемный день в консульство Украины, расположенное в доме №1.

Охранник здания отказался пускать мужчину внутрь, за что получил удар ножом. Примечательно, что злоумышленник не сказал ни слова, а после нанесения ранения ждал приезда полиции в холле консульства.

Охранник доставлен в Мариинскую больницу с ранением легкой степени тяжести. Нападавший на данный момент пребывает в 76 отделе полиции, где удалось установить его возраст и место проживания. Сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства происшествия и избрать меру пресечения для нападавшего.