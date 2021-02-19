«Жемчужного прапорщика» снова приговорили к условному сроку

В Петербурге суд приговорил бывшего сотрудника МВД Вадима Бойко к лишению свободы сроком на 1.5 года условно. Об этом сообщается в объединенной пресс-службе судов Северной столице.

Экс-сотрудник полиции, известный как «Жемчужный прапорщик» осужден за нападение на полицейского после задержания. Приговор огласил Красногвардейский районный суд, признав Вадима Бойко виновным по части 1 ст. 318 УК РФ, подразумевающей применение насилия в отношении представителя власти.

Напомним, в сентябре 2020 года мужчина был задержан за административное нарушение. Однако «жемчужный прапорщик» был не согласен с задержанием и ударил полицейского несколько раз по лицу. Общественность запомнила задержанного за случай 2010 года, когда он был сотрудником МВД и ударил дубинкой по голове одного из митингующих. Тогда Вадим также был приговорен к условному сроку.