Мигрант из Узбекистана угрожал взрывом и COVID-19, чтобы его отпустили домой

В среду, 10 февраля, в экстренные службы поступило обращение от 41-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он проживает на территории деревни Новосаратовка во Всеволожском районе.

Звонивший мужчина сообщил оператору экстренной службы, что у него коронавирусная инфекция. Мужчина был очень расстроен и негодовал по поводу того, что не имел возможности выезда на родину. Также гражданин Узбекистана угрожал совершить взрыв с жертвами.

Мужчина был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов на территории сельхозпредприятия. Полиция составила на него административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.