Из НИИ на Университетской набережной похитили черепа животных

В Санкт-Петербурге, из Научно исследовательского института (НИИ), который находится на Университетской набережной, похитили около 50 черепов животных. Об этом в полицию сообщил, исполняющий обязанности директора НИИ.

Черепа принадлежали таким млекопитающим, как орангутанги, дымчатые леопарды и другие.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщило, что похищенные экспонаты представляют серьезную материальную ценность. Общая сумма ущерба оценивается в 3,5 млн рублей.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку. По данному факту возбуждено уголовное дело.