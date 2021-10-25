Пожар в офисе каршеринга в Красногвардейском районе потушили

Пожар в доме № 16 на улице Коммуны произошел утром, 25 октября. Как сообщает пресс-служба городского МЧС, информация о возгорании поступила в 07:08. Ему был присвоен второй ранг сложности.

На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые обнаружили, что в двух-трехэтажном здании автосервиса-автосалона, где также находится офис «Делимобиль», происходит горение на площади 30 квадратных метров. К восьми утра пожар локализовали, а спустя 3 часа он был полностью потушен. Информации о пострадавших не поступало.

В тушении огня принимали участие восемь единиц техники и 33 специалиста.