Бар «Фогель», где проходил вечер писем политзаключенным, закрыли

Сотрудники полиции и Роспотребнадзора закрыли бар «Фогель» на Суворовском проспекте. Там проходил вечер писем политзаключенным, а также планировалось выступление друзей находящегося в СИЗО художника-акциониста Павла Крисевича.

Сотрудники надзорных органов заявили, что собравшиеся не соблюдают масочный режим. По окончанию проверки полицейские объявили о закрытии бара из-за несоблюдения санитарных норм и попросили гостей освободить здание. Задержаний не было.

Художника-акциониста Крисевича обвиняют в хулиганстве из-за стрельбы на Красной площади. Ему назначили психиатрическую экспертизу.