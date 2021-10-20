Рейс из Петербурга в Грозный вынуждено сел в Шереметьево

В пассажирском самолете, направляющемся по маршруту Петербург – Грозный, обнаружили неисправность системы кондиционирования. В пресс-службе авиакомпании "Россия" рассказали, что причина вынужденной посадки заключалась в невозможности провести техобслуживание в аэропорту Грозного.

В настоящее время воздушное судно благополучно приземлилось в Шереметьево.

«В аэропорту Шереметьево пассажиры будут оперативно пересажены на резервное воздушное судно и обеспечены прохладительными напитками. Задержка прилёта не превысит трёх часов», — заверили в «России».