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Рейс из Петербурга в Грозный вынуждено сел в Шереметьево

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© Фото: Pixabay

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Самолет с неисправностью, летевший из Петербурга в Грозный, не смог долететь до пункта назначения 20 октября.

В пассажирском самолете, направляющемся по маршруту Петербург – Грозный, обнаружили неисправность системы кондиционирования. В пресс-службе авиакомпании "Россия" рассказали, что причина вынужденной посадки заключалась в невозможности провести техобслуживание в аэропорту Грозного.

В настоящее время воздушное судно благополучно приземлилось в Шереметьево.

«В аэропорту Шереметьево пассажиры будут оперативно пересажены на резервное воздушное судно и обеспечены прохладительными напитками. Задержка прилёта не превысит трёх часов», — заверили в «России».

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