В ДТП с самосвалами и «Патриотом» на КАД пострадали взрослый и ребенок

В субботу, 16 октября, на КАД рядом с развязкой с проспектом Энгельса произошла авария. На трассе столкнулись два самосвала и УАЗ. По словам очевидцев, машины не поделили дорогу.

Среди пострадавших — водитель тонара, который врезался в другой грузовик. Кабину грузового автомобиля смяло от удара. Чтобы достать водителя, пришлось вызывать МЧС. Также госпитализировали мужчину за рулём "Патриота" и мальчика лет шести, который находился с ним в машине.

Обстоятельства аварии предстоит выяснить инспекторам ДПС. В результате случившегося образовался серьезный затор. В 4-километровой пробке водители стояли почти час.