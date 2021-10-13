В Петербурге рок-музыканта приговорили к лишению свободы и лечению за педафилию

Суд Петербурга поставил точку в деле рок-музыканта Станислава Жигулина. Он признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Приговор огласили 13 октября в Кировском районном суде. Как передает объединенная пресс-служба судов города, процесс проходил в закрытом режиме.

Мужчина признал свою вину в ходе заседания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Это смягчило срок. Его приговорили к лишению свободы на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он пройдет принудительное лечение у психиатра-сексолога.