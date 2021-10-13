Девятилетнюю девочку госпитализировали после катания на картинге

Как стало известно 13 октября, школьницу увезли с картинга в «Родео Драйв» в детскую больницу № 19 около восьми вечера в понедельник. Врачи диагностировали многочисленные ушибы и повреждения внутренних органов - разрыв левой доли печени и поджелудочной железы

Травмы девочка получила, катаясь на картинге. Её машина врезалась в защитные блоки. Ребенок не смог справиться с управлением и врезался в ограждение.



Уголовное дело в отношении организаторов развлечения уже возбудили. Следователям предстоит проверить, отвечали ли оказанные услуги требованиям безопасности или нет.