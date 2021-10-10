Конфликт двух водителей маршрутки закончился поножовщиной в Шушарах

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в субботу, 9 октября, около 16:18 в отделение правоохранительных органов поступила информация о том, что водители маршрутного такси устроили поножовщину в Шушарах.

Инцидент произошел на пересечении Витебского проспекта и улицы Пушкинской. Водитель-нелегал совершил нападение на другого шофера компании «Питеравто», прям в салоне транспорта, и нанес ему удар ножом. Пострадавшего увезли в больницу. В пресс-службе главка МВД отметили, что конфликт произошел из-за пассажиров.

Теперь стражи порядка разыскивают преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.