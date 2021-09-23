В реке Ижора в пакете обнаружили труп новорожденной девочки

В Колпинском районе Санкт-Петербурга в реке Ижора один из петербуржцев обнаружил страшную находку. В воде сотрудник компании, который проводил уборку, увидел пакет и лежащего в нем новорожденную девочку. Об этом житель Северной столицы сразу же сообщил в правоохранительные органы.

В МВД отметили, что следов насильственной смерти на теле девочки нет. Предполагается, что девочку уже положили в пакет мертвой, и умерла она минувшей ночью. Кроме того, в пакете лежали, которые дают основания для предположения, что роды у матери ребенка проходили в домашних условиях.

По предварительной информации мертвой девочке нет и суток.