В Шушарах пропал десятилетний мальчик

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга ищут десятилетнего мальчика Колю, который пропал 22 сентября. В сообществе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост о помощи в поисках.

По предварительной информации, примерный рост ребенка составляет 1,4 метра, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и каре-зелеными глазами. Последний раз мальчика видели в красной куртке, темно-синем пиджаке, черных брюках, а также туфлях и серой шапке. Также отмечается, что у маленького жителя Шушар был синий рюкзак.

Кроме того, в посте отметили, что если кто-то располагает какой-то информацией о подобном случае, то можно связаться с информационным организатором Евгенией.