В Петербурге неизвестный обстрелял УИК №965

В ночь с пятницу на субботу, 18 сентября в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе была обстрелена школа №147. В ней находился избирательный участок №965.

Стало известно, что директор образовательного учреждения обнаружил накануне утром металлические подшипники возле здания. Оказалось, что у школы были пробиты окна. Также повреждены рядом стоящие автомобили. Окна были повреждены в пяти классах.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли 31 шарик. Теперь полицейским необходимо будет выяснить лиц, причастных к этому инциденту. Отмечается, что во время стрельбы никто не пострадал и это никак не повлияло на ход голосования.