Женщина получила ЧМТ в результате столкновения катера с Кантемировским мостом

В субботу,18 сентября, В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили о происшествии в Петроградском районе на Большой Невке. В 05:53 произошло столкновение катера Bayliner с опорой Кантемировского моста

На место случившегося прибыли бригада скорой помощи, а также две единицы техники и восемь человек личного состава МЧС. Пострадавшим врачи оказали медицинскую помощь.

Также стало известно, что в результате инцидента пострадала женщина. Она получила черепно-мозговую травму, а также закрытый перелом челюсти и рассечение губы. Петербурженку госпитализировали. Капитана судна увезла с места происшествия водная полиция.