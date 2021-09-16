В кафе «Шаверма» на улице Бабушкина произошел пожар

В четверг, 16 сентября, в Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в кафе «Шаверма». Заведение находится на улице Бабушкина, 19. Сообщение в дежурную часть МЧС поступило в 13:55.

На место возгорания прибыло десять пожарных на двух машинах. Возгорание произошло в помещении, площадь которого составляет 50 кв. метров, в нем горела обстановка площадью 10 кв. метров. Сотрудники МЧС смогли ликвидировать пламя в 14:13.

Изначально сотрудники бистро пытались тушить пожар своими силами, пытаясь ликвидировать его, поливая водой из ведра, но это не помогло. Никто из персонала не пострадал, все успели покинуть загоревшееся помещение.