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В кафе «Шаверма» на улице Бабушкина произошел пожар

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© Фото: vk.com/spb_today

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Тушить заведение сначала пытались собственными силами.

В четверг, 16 сентября, в Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в кафе «Шаверма». Заведение находится на улице Бабушкина, 19. Сообщение в дежурную часть МЧС поступило в 13:55.

На место возгорания прибыло десять пожарных на двух машинах. Возгорание произошло в помещении, площадь которого составляет 50 кв. метров, в нем горела обстановка площадью 10 кв. метров. Сотрудники МЧС смогли ликвидировать пламя в 14:13.

Изначально сотрудники бистро пытались тушить пожар своими силами, пытаясь ликвидировать его, поливая водой из ведра, но это не помогло. Никто из персонала не пострадал, все успели покинуть загоревшееся помещение.

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