Стрелка из Казани Ильназа Галявиева перевели в Петербургское СИЗО

Во вторник, 14 сентября, стрелка из Казани Ильназа Галявиева, который совершил нападение с ружьем на учеников и учителей своей бывшей школы, этапировали из Московского СИЗО «Бутырка» в Петербургское «Кресты». Отметим, что экспертиза признала Галявиева невменяемым на момент совершения теракта. Однако в СУ СК России отметили, что психолого-психиатрическая экспертиза закончена не до конца.

Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников предположил, что Ильназа перевели в другое СИЗО для проведения дополнительных экспертиз.

Напомним, что 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев имея при себе ружье, а также бомбу, напал на школу №175 на улице Файзи. Ему удалось попасть в здание и устроит там стрельбу и взрыв.