На Дунайском проспекте загорелись два автомобиля

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что на Дунайском проспекте около дома №23 загорелись сразу три автомобиля. Сообщение о возгорании машин поступило примерно 02:35 в понедельник, 30 августа.

Очевидцы произошедшего сообщили, что от пожара пострадали три автомобиля — Mazda, Lexus и BMW. Пожар был локализован к 03:20. По приезде спасателей на место происшествия, они выяснили, что BMW сгорел по всей площади, у Mazda обгорели только капот и бампер, а у Lexus — правая сторона кузова.

Для тушения пламени было привлечено 10 пожарных, а также 2 единицы техники.