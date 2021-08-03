Из-за прошедшего ливня в водоемы Петербурга могут попасть нефтепродукты

Управление Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу сообщило, что на поверхности водоемов Санкт-Петербурга могут появиться радужные разводы из-за смытых дождями нефтепродуктов.

В ведомстве объяснили сложившуюся ситуацию тем, что в Северной столице отсутствует система очистки ливневой канализации. В связи с этим, загрязнения, которые образовались на дорогах и улицах, а также после автомобилей, создают определенную проблему и могут повлиять на водные объекты, если в них попадет эта вода.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за прошедшего ливня в понедельник, затопило проспект Королева, улицу Байконурская, Серебристый бульвар, проспект Испытателей, площадь Льва Мациевича, а также аллеи Котельникова и Поликарпова.