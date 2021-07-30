В Славянке женщина распылила перцовый баллончик в подростков

В Санкт-Петербурге в микрорайоне Славянка произошел очередной скандал между мамой и детьми. По словам очевидцев, мать распылила перцовый баллончик в подростков, которые не давали ее детям покататься на качелях.

Сообщается, что на площадке гуляли мальчики и девочки. Сын матери сел на качели, а другой мальчик подошел и попросил их освободить. Тот молча встал и освободил их. После прибежала мама ребенка, который встал с качели, и прогнала того, который уже там сидел. Стоящую рядом девочку это возмутило, но женщине это не понравилось, и она ударила ее. Тогда ребенок ударила в ответ, а девушке это не понравилось, и она распылила баллончик в лицо девочке, а после побежала к машине вместе с сыном, где их ждал отец мальчика.

Вслед за женщиной побежали подростки, которые кидали камнями в машину. Чуть позже на место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь. Однако в полицейскую сводку история не попала. Тем не менее СК России начнет следственную проверку.