МВД начало поиски петербуржца, который поджег кафе «Дудергофка»

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что полицейские ищут петербуржца, который после ссоры с официантами поджог кафе «Дудергофка», находящееся в Красносельском районе.

«На проспекте Ветеранов в доме № 118, корпус 1, в результате конфликта с официантами неизвестный злоумышленник совершил поджог кафе. Ущерб составил 7 миллионов 500 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Сообщение о возгорании заведения спасатели получили в воскресенье в 02:30. На место пожара прибыли 4 единицы спецтехники, а также 20 человек личного состава. Пламя удалось ликвидировать только к 5 утра. Здание спасти не удалось — выгорело полностью.