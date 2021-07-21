Сын Стаса Пьехи попал в больницу после избиения в Рощино

Певец Стас Пьеха сообщил о том, что его семилетний сын Петя попал в детскую больницу Раухфуса после избиения его в коттеджном поселке Рощино.

Пьеха заявил, что ребенок увязался за сыном футбольного судьи Владислава Безбородова, который шел с мамой. В итоге они зашли на участок и женщина «жестко» прогнала Петю. В итоге, из-за этого мальчик, по словам девушки, проткнул карандашом надувной бассейн. После жена футбольного судьи схватила мальчика и швырнула его со всей силы об землю.

«Эта женщина пришла разбираться с матами и жесткими формулировками. Сын признался, брат Натальи тут же предложил сделать заплатку на бассейн, а она не захотела этого, схватила ребенка за руку и швырнула его так, что он метра на два пролетел», — отметил артист.

Пьеха также сообщил, что у его сына врачи диагностировали ушиб. Мальчик находится под наблюдением медиков уже второй день.